Il gatto che mi ha spiegato l’universo, pubblicato da Mondadori a marzo 2026 e scritto dal fisico teorico, nonché content creator e divulgatore, Riccardo Azzali, è un racconto delicato e filosofico che, attraverso il dialogo con un gatto decisamente enigmatico, esplora le grandi domande della vita, dell’universo e del significato dell’esistenza con semplicità, ironia e sensibilità. Trama. Il protagonista di questo accogliente racconto si chiama Leonardo, un giovane fisico teorico, proprio come il nostro autore Riccardo, che ama conoscere i segreti dell’universo, osservarlo e porsi infinite domande a cui dare risposte concrete, affidandosi poco alle sensazioni e molto più ai dati, ai numeri e alla scienza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - IL GATTO CHE MI HA SPIEGATO L’UNIVERSO di Riccardo Azzali: recensione

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Il gatto che mi ha spiegato luniverso edito da Mondadori.

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