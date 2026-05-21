Il club turco ha deciso di rimandare l'acquisto di Noa Lang destinato a Napoli, mantenendo però la disponibilità economica per un eventuale colpo su Atta. La sessione di mercato si anima con questa operazione, che coinvolge due club di diversi campionati e nazionalità. Le trattative continuano ad evolversi, mentre le società cercano di mettere a segno i colpi più promettenti prima della chiusura della finestra. La situazione rimane sotto osservazione nel mondo del calcio internazionale.

La giostra del calciomercato non si ferma mai, specialmente quando si tratta di incroci internazionali che profumano di beffa. Il Napoli, a caccia del sostituto di Frank Zambo Anguissa (ormai destinato a salutare la compagnia per evitare lo svincolo nel 2027), aveva messo gli occhi sul gigante dell’Udinese, Arthur Atta. Il classe 2003, reduce da una stagione accecante in Friuli con 6 gol, 4 assist e un’infinità di duelli vinti, sembrava l’identikit perfetto: 189 centimetri di fisicità, freschezza e margini di crescita per ringiovanire il centrocampo azzurro. Ora il Galatasaray vuole Arthur Atta. Peccato che, come spesso accade quando si bussa alla bottega della famiglia Pozzo, i prezzi siano da gioielleria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Galatasaray rimanda a Napoli Noa Lang e con lo stesso tesoretto tenta il blitz su Atta

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