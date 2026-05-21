Il fotovoltaico Italgen più grande nell’Isola bergamasca | Coprirà il fabbisogno di 5mila famiglie
A inizio anno è stato completato un impianto fotovoltaico a Chignolo, nella provincia bergamasca, che si configura come il più grande dell’Isola. L’impianto è formato da 13.680 pannelli solari e ha richiesto un investimento di 8 milioni di euro. Grazie alla sua capacità, dovrebbe coprire il fabbisogno energetico di circa 5.000 famiglie. La struttura è ora attiva e pronta all’uso.
L’INAUGURAZIONE. Attivo da inizio anno a Chignolo, conta 13.680 pannelli solari. Per realizzarlo, investimento da 8 milioni. Pesenti (Italmobiliare): «Non ci siano esitazioni sulla transizione verde». L’ad Musicco: «Batterie prossima sfida». Taglio del nastro per il più grande impianto fotovoltaico di Italgen, azienda attiva nella produzione e nel trasporto di energia da fonti 100% rinnovabili, detenuta dalla Italmobiliare della famiglia Pesenti. La struttura, attiva da inizio anno ma inaugurata ieri, sorge a Chignolo d’Isola e, con 13.680 pannelli solari e una potenza installata di 9,8 MW, si colloca tra i più grandi parchi fotovoltaici della Lombardia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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