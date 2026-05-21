Il fotovoltaico Italgen più grande nell’Isola bergamasca | Coprirà il fabbisogno di 5mila famiglie

A inizio anno è stato completato un impianto fotovoltaico a Chignolo, nella provincia bergamasca, che si configura come il più grande dell’Isola. L’impianto è formato da 13.680 pannelli solari e ha richiesto un investimento di 8 milioni di euro. Grazie alla sua capacità, dovrebbe coprire il fabbisogno energetico di circa 5.000 famiglie. La struttura è ora attiva e pronta all’uso.

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