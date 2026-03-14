Ok a impianto agrivoltaico tra Viterbo e Vitorchiano | copre il fabbisogno di 2mila 800 famiglie

Un nuovo impianto agrivoltaico riceve l’autorizzazione nella zona di San Cataldo, tra Viterbo e Vitorchiano. L’impianto coprirà il fabbisogno energetico di circa 2.800 famiglie, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. La decisione riguarda una vasta area e rappresenta un passo nella realizzazione di fonti di energia rinnovabile nel territorio.

Esito positivo della conferenza dei servizi per il progetto che sorgerà in località San Cataldo in un'area di 8 ettari prevedendo anche opere di compensazione per i due comuni Arriva l'autorizzazione per un nuovo impianto agrivoltaico in località San Cataldo, tra Viterbo e Vitorchiano. Il settore urbanistica del comune di Viterbo ha dato il via libera definitivo alla proposta della società Aton 28 Srl a conclusione della conferenza di servizi che ha coinvolto numerosi enti, dalla Provincia alla Regione, garantendo la compatibilità dell'opera con il territorio interessato. L'impianto avrà una potenza nominale di 5.989,68 kWp, una capacità produttiva in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 2mila 800 nuclei familiari. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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