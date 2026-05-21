Il Florian ha presentato al salone del libro di Torino lo spettacolo Variazioni Ernaux
Al salone internazionale del libro di Torino, il Florian ha presentato lo spettacolo “Variazioni Ernaux”. Lo spettacolo, prodotto dal teatro metateatro, si è tenuto durante l'evento culturale, coinvolgendo il pubblico presente. La presentazione si inserisce tra le varie iniziative del salone, dedicata alla promozione del teatro e della letteratura. L’evento ha suscitato interesse tra gli spettatori e gli organizzatori del salone. La rappresentazione è stata svolta in una delle sale dedicate alle diverse performance artistiche.
Il Florian metateatro ha presentato al salone internazionale del libro di Torino lo spettacolo “Variazioni Ernaux. Je me souviens trois hommes”, in collaborazione con L’Orma editore e Bur Rizzoli.Questa del 17 maggio '26 è la più recente e "inedita" tappa della bella tournée, che ha già coinvolto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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