Il Florian ha presentato al salone del libro di Torino lo spettacolo Variazioni Ernaux

Al salone internazionale del libro di Torino, il Florian ha presentato lo spettacolo “Variazioni Ernaux”. Lo spettacolo, prodotto dal teatro metateatro, si è tenuto durante l'evento culturale, coinvolgendo il pubblico presente. La presentazione si inserisce tra le varie iniziative del salone, dedicata alla promozione del teatro e della letteratura. L’evento ha suscitato interesse tra gli spettatori e gli organizzatori del salone. La rappresentazione è stata svolta in una delle sale dedicate alle diverse performance artistiche.

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