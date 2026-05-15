Successo per lo stand della Città Metropolitana al Salone del libro di Torino
Lo stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria presente al Salone del Libro di Torino ha riscosso un risultato positivo. Durante l’evento, sono stati registrati numerosi visitatori e si sono svolti vari incontri ed eventi dedicati al territorio. La presenza del territorio metropolitano si è affermata come una delle principali attrazioni della manifestazione, attirando l’attenzione di pubblico e operatori del settore. La partecipazione si è svolta in un contesto di grande affluenza e interesse, con un’ampia esposizione di materiali e iniziative.
Apprezzamento per gli eventi e presenza di visitatori attestano il successo dello stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria al salone internazionale del libro di Torino, in corso in questi giorni, dove il territorio metropolitano si sta presentando al vasto pubblico nazionale attraverso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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