?Il dottorato della Tuscia ai giudici nel mirino di Putin e Netanyahu | Senza di noi la storia la scrivono i vincitori
All'Università degli studi della Tuscia si è svolta una cerimonia ufficiale in occasione della giornata della legalità, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali. L'evento si è svolto nell'aula magna dell'ateneo viterbese, coinvolgendo studenti e docenti in un momento di riconoscimento istituzionale. Durante la giornata, sono stati affrontati temi legati alla legalità e alla storia, con riferimenti a dichiarazioni di figure politiche e giudici, che hanno sottolineato l’importanza del rispetto delle istituzioni.
Una giornata da ricordare all'Università degli studi della Tuscia. L'aula magna dell'ateneo viterbese ha ospitato una cerimonia di altissimo valore istituzionale in occasione delle celebrazioni per la giornata della legalità. L'Università della Tuscia ha scelto di assegnare il dottorato honoris. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Sullo stesso argomento
Putin nel mirino social della modella russa Bonya: “La gente ha paura di Vladimir”Nel video pubblicato ha deciso di rivolgersi in maniera diretta a Putin, "Vladimir Vladimirovich, hanno paura di lei.
Leggi anche: Furti nelle campagne della Tuscia, aziende nel mirino dei ladri: fino a 20mila euro di danni
Tutto pronto per la III edizione della Giornata della Legalità! Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia Giovedì 21 maggio, h. 8:45-13:30 La Giornata della Legalità 2026 ospita la cerimonia di conferimento del Dottorato Honoris Causa ai giudici d facebook
Oggi due tappe importanti per Flotilla, in viaggio per Gaza. Stamane a Viterbo, Università della Tuscia, con docenti e studenti. Nel pomeriggio alle 18 al Caffè letterario a Roma con Massimo D’Alema, @ZiaLulli1 e tanti altri. Vi aspetto x.com
Welfare, all'università arriva un dottorato per quello di genereArriva in Italia il primo dottorato universitario dedicato al Welfare di genere. A proporre il percorso triennale multidisciplinare, l'Università degli Studi della Tuscia, dove il corso è stato appena ... ansa.it