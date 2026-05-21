?Il dottorato della Tuscia ai giudici nel mirino di Putin e Netanyahu | Senza di noi la storia la scrivono i vincitori

Da viterbotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Università degli studi della Tuscia si è svolta una cerimonia ufficiale in occasione della giornata della legalità, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali. L'evento si è svolto nell'aula magna dell'ateneo viterbese, coinvolgendo studenti e docenti in un momento di riconoscimento istituzionale. Durante la giornata, sono stati affrontati temi legati alla legalità e alla storia, con riferimenti a dichiarazioni di figure politiche e giudici, che hanno sottolineato l’importanza del rispetto delle istituzioni.

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Una giornata da ricordare all'Università degli studi della Tuscia. L'aula magna dell'ateneo viterbese ha ospitato una cerimonia di altissimo valore istituzionale in occasione delle celebrazioni per la giornata della legalità. L'Università della Tuscia ha scelto di assegnare il dottorato honoris. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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