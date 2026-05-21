?Il dottorato della Tuscia ai giudici nel mirino di Putin e Netanyahu | Senza di noi la storia la scrivono i vincitori

All'Università degli studi della Tuscia si è svolta una cerimonia ufficiale in occasione della giornata della legalità, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali. L'evento si è svolto nell'aula magna dell'ateneo viterbese, coinvolgendo studenti e docenti in un momento di riconoscimento istituzionale. Durante la giornata, sono stati affrontati temi legati alla legalità e alla storia, con riferimenti a dichiarazioni di figure politiche e giudici, che hanno sottolineato l’importanza del rispetto delle istituzioni.

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