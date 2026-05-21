L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo riguardo al dossier sui dazi, cercando di rafforzare i rapporti commerciali tra le due parti. Tuttavia, la possibilità di una tregua definitiva dipende ancora dalle decisioni di Washington. Si tratta di un’intesa che potrebbe influenzare le future relazioni commerciali, anche se non sono stati annunciati dettagli specifici. La situazione rimane in bilico fino a quando non si chiariranno i prossimi passi delle autorità statunitensi.

L’Europa prova a blindare l’intesa commerciale con gli Stati Uniti, ma la tregua transatlantica resta appesa alla pressione di Washington. Dopo oltre cinque ore di trattativa notturna, Parlamento europeo e governi hanno trovato il compromesso che apre la strada all’attuazione dell’accordo di Turnberry: evitare una guerra dei dazi, salvare il rapporto con gli Usa e impedire che Bruxelles si consegni senza condizioni alle mosse di Donald Trump. Il via libera ha una doppia chiave politica. Da un lato l’Unione rivendica di essere un interlocutore che "onora gli impegni". Dall’altro l’Eurocamera, spinta dal negoziatore socialista Bernd Lange e forte dei 417 sì ottenuti a marzo, ha imposto una cintura di garanzie per evitare che il patto diventi una "fuga alla cieca". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il dossier dazi con gli Usa. L’Unione trova l’intesa. C’è lo scudo anti Trump

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