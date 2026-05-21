Il dolore si paga | dentro il mondo di Marracash
Il rapper italiano, noto con il nome d’arte Marracash, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul suo percorso personale e artistico. In un’intervista, ha parlato delle difficoltà incontrate nel corso degli anni e di come queste abbiano influenzato la sua musica. Ha spiegato di aver avuto momenti di disagio e di sentirsi spesso in contrasto con se stesso. La sua narrazione si concentra sulle esperienze che lo hanno portato a scrivere testi più autentici e diretti.
L’artista si racconta. Credit: Andrea Bianchera Per molto tempo Fabio Rizzo ha avuto la sensazione di essere fuori posto come spiega a Corriere della Sera. Non soltanto nella periferia in cui è cresciuto, ma dentro il mondo stesso. Prima che arrivasse Marracash, prima dei dischi, dei concerti e della consacrazione, c’era un ragazzo che osservava tutto da lontano e sentiva di non poter accettare la storia che sembrava già scritta per lui. Oggi quel ragazzo è diventato uno degli artisti più importanti del rap italiano, ma ascoltandolo parlare viene il dubbio che il vero centro della sua storia non sia mai stato il successo. Semmai, la sopravvivenza. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Ultimo - QUESTA INSENSATA VOGLIA DI TE
Sullo stesso argomento
Leggi anche: King Marracash: il docufilm su Marracash arriva al cinema come evento speciale il 25, 26 e 27 maggio. Il trailer e cosa racconta
Leggi anche: Sono ufficialmente aperte le prevendite di "King Marracash" il primo docufilm dedicato a Marracash, in arrivo nelle sale italiane come evento speciale solo il 25, 26 e 27 maggio
Il dolore si paga: dentro il mondo di MarracashPer molto tempo Fabio Rizzo ha avuto la sensazione di essere fuori posto come spiega a Corriere della Sera. Non soltanto ... 361magazine.com
Marracash: Il successo è stato devastante. Ho cercato di non perdere completamente la testaIl rapper al Corriere della Sera: L'idea di avere figli da una parte mi attrae tantissimo. Trasmettere è una cosa che ho dentro. huffingtonpost.it