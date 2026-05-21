Il dolore si paga | dentro il mondo di Marracash

Il rapper italiano, noto con il nome d’arte Marracash, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul suo percorso personale e artistico. In un’intervista, ha parlato delle difficoltà incontrate nel corso degli anni e di come queste abbiano influenzato la sua musica. Ha spiegato di aver avuto momenti di disagio e di sentirsi spesso in contrasto con se stesso. La sua narrazione si concentra sulle esperienze che lo hanno portato a scrivere testi più autentici e diretti.

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