Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, sta vivendo un momento difficile dopo la tragedia alle Maldive in cui la giovane di 23 anni e sua madre hanno perso la vita durante un’immersione. Da allora, Colombo continua a scrivere messaggi su WhatsApp a Giorgia, ma da quel giovedì non riceve più risposte e vede solo una spunta accanto ai suoi messaggi. La sua sofferenza si accompagna alla constatazione di questa assenza di risposte, senza altro dettaglio sulle cause dell’incidente.

Non riesce a darsi pace Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, la 23enne morta insieme alla madre, Monica Montefalcone, durante un’immersione alle Maldive. In un’intervista al Corriere della Sera, infatti, il giovane ha rivelato che continua a scrivere su WhatsApp alla sua fidanzata: “Ieri le ho scritto: ciao amore, sono a casa di Matte (il fratello di Giorgia, ndr), dove sei? Da quel maledetto giovedì la spunta su WhatsApp è una sola, manca la seconda della consegna. E fa male”. E ancora: “Quando Carlo (il papà di Giorgia, ndr) mi ha detto che Giorgia era stata riportata a terra, mi è crollato il mondo. Io sono credente e pregavo che avessero trovato una via di fuga, un rifugio su un’isola deserta, senza cellulare, in attesa dei soccorsi”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il dolore del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive: “Continuo a scriverle su WhatsApp ma da quel maledetto giovedì c’è una spunta sola”

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