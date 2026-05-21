Il fidanzato di una giovane donna ha riferito di aver scritto messaggi su WhatsApp senza ricevere risposta da giovedì scorso, momento in cui è iniziato il silenzio. Ha espresso la speranza che le persone a lui care si fossero rifugiate da qualche parte lontana. Questa mattina, la Farnesina lo ha contattato per comunicargli che il corpo della donna è stato recuperato alle Maldive, e successivamente anche quello dell’altra persona coinvolta è stato trovato.

“Stamattina mi ha chiamato la Farnesina: hanno recuperato anche il corpo della mia Giorgia. Adesso le hanno ritrovate entrambe. Ma io continuo a parlarne al presente, perché ancora non riesco a realizzare che non ci siano più”. Sono le parole al Corriere di Carlo Sommacal, padre di Giorgia Sommacal e marito di Monica Montefalcone, entrambe morte durante un’immersione nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. A parlare al quotidiano di Via Solferino è anche Federico Colombo, fidanzato della 23enne. Un dolore che sembra impossibile da accettare, tanto da continuare a scriverle su WhatsApp: “Ieri le ho scritto: ciao amore, sono a casa di Matte (il fratello di Giorgia, ndr ), dove sei? Da quel maledetto giovedì la spunta su WhatsApp è una sola, manca la seconda della consegna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Continuo a scriverle su WhatsApp ma da quel maledetto giovedì c’è una spunta sola. Speravo avessero trovato rifugio su un’isola deserta”: il dolore del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Andrea Diprè Ci Riprova con La Cravatta: Rinascita o Declino | RUVIDO 319

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Giorgia Sommacal morta alle Maldive, il fidanzato: «Volevo sposarla ma aspettavo che si laureasse. L?ultimo sms prima di tuffarsi»

«Oggi so quanto eravamo felici», la lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive: «Niente nella vita è scontato»«La perdita di Giorgia e Monica mi ha insegnato qualcosa che forse prima non riuscivo davvero a comprendere: niente nella vita è scontato».

Come sono morti i sub italiani alle Maldive? L'ipotesi del dosso di sabbia. Il fidanzato di Giorgia Sommacal: Le scrivo ancora ciao, amoreCinque sub italiani sono entrati in una grotta delle Maldive e in quelle profondità hanno eprso la vita. È successo giovedì 15 maggio nella grotta di Dhekunu Kandu, ... leggo.it

Stamattina mi ha chiamato la Farnesina: hanno recuperato anche il corpo della mia Giorgia. Ho mandato dettagli per l’identificazione, ho paura di non avere la forza per il ...Il padre di Giorgia: Ho paura di non avere la forza per il riconoscimento diretto. Il dolore di Carlo Sommacal. ilfattoquotidiano.it