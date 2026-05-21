Continuo a scriverle su WhatsApp ma da quel maledetto giovedì c’è una spunta sola Speravo avessero trovato rifugio su un’isola deserta | il dolore del fidanzato di Giorgia Sommacal morta alle Maldive
Il fidanzato di una giovane donna ha riferito di aver scritto messaggi su WhatsApp senza ricevere risposta da giovedì scorso, momento in cui è iniziato il silenzio. Ha espresso la speranza che le persone a lui care si fossero rifugiate da qualche parte lontana. Questa mattina, la Farnesina lo ha contattato per comunicargli che il corpo della donna è stato recuperato alle Maldive, e successivamente anche quello dell’altra persona coinvolta è stato trovato.
“Stamattina mi ha chiamato la Farnesina: hanno recuperato anche il corpo della mia Giorgia. Adesso le hanno ritrovate entrambe. Ma io continuo a parlarne al presente, perché ancora non riesco a realizzare che non ci siano più”. Sono le parole al Corriere di Carlo Sommacal, padre di Giorgia Sommacal e marito di Monica Montefalcone, entrambe morte durante un’immersione nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. A parlare al quotidiano di Via Solferino è anche Federico Colombo, fidanzato della 23enne. Un dolore che sembra impossibile da accettare, tanto da continuare a scriverle su WhatsApp: “Ieri le ho scritto: ciao amore, sono a casa di Matte (il fratello di Giorgia, ndr ), dove sei? Da quel maledetto giovedì la spunta su WhatsApp è una sola, manca la seconda della consegna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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