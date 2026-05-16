Una giovane donna è deceduta alle Maldive durante un'immersione subacquea. Secondo quanto riportato dal suo fidanzato, l'ultima comunicazione tra loro risale a pochi istanti prima dell'incidente, in cui lei aveva scritto di stare per immergersi e di sentirsi successivamente. Il fidanzato ha dichiarato di aver sperato di sposarla in futuro, ma di attendere ancora il momento opportuno. La vicenda ha suscitato attenzione dopo che lui ha condiviso sui social il suo messaggio.

«Mi ha scritto: "Buongiorno amore, stiamo andando a fare un'immersione. Ci sentiamo dopo". E io quel "dopo" lo sto ancora aspettando». Federico Colombo ha 26 anni, lavora in un bar a Pegli, uno storico quartiere genovese, e da due giorni continua a mandare messaggi alla sua fidanzata come se potesse ancora leggerli. «Stamattina le ho raccontato la mia giornata di lavoro. E continuerò a farlo». Dall'altra parte dello schermo però non arriverà più nessuna risposta. Giorgia Sommacal, 23 anni a luglio, studentessa di Ingegneria biomedica all'Università di Genova, è morta insieme alla madre Monica Montefalcone durante l'immersione alle Maldive nelle grotte dell'atollo di Vaavu. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Giorgia Sommacal morta alle Maldive, il fidanzato: «Volevo sposarla ma aspettavo che si laureasse. L?ultimo sms prima di tuffarsi»

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