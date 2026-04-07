Il rapper Offset è stato ferito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood, in Florida, lunedì 6 aprile. Dopo l’incidente, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La polizia ha fermato due persone che sono sotto inchiesta e stanno svolgendo le indagini sull’accaduto. Al momento non sono stati forniti dettagli sui motivi dell’incidente o sulle circostanze che lo hanno causato.

Il rapper Offset – all’anagrafe Kiari Kendrell Cephus – è stato colpito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood, in Florida, lunedì 6 aprile. L’artista è ricoverato in ospedale, “in condizioni stabili e sotto attenta osservazione”, come confermato dal suo ufficio stampa a Variety. Secondo quanto riportato da TMZ, la sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi del Seminole Hard Rock Hotel & Casino. “ La polizia è arrivata tempestivamente sul posto – racconta il portavoce del rapper – e la situazione è stata rapidamente contenuta. Due persone sono state fermate e l’indagine è in corso”. Le forze dell’ordine fanno sapere che “l’area è sicura e non ci sono minacce per il pubblico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il rapper Offset colpito da un colpo di arma da fuoco: ricoverato in ospedale. Due persone sono state fermate dalla polizia e le autorità stanno indagando sull’incidente

Offset colpito da arma da fuoco a Hollywood, il rapper è ricoverato(Adnkronos) – Offset è stato colpito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood, in Florida, nella serata di lunedì.

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