Diverbio degenera in coltellate Straniero colpito rischia la vita

Da ilgiorno.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un litigio tra due persone è sfociato in un episodio di violenza con l’uso di un coltello. Un uomo di 34 anni è stato ferito gravemente e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili.

Un accesso diverbio è degenerato in coltellate. Il bilancio è di un trentaquattrenne ricoverato in gravissime condizioni all’ Ospedale Niguarda di Milano, in pericolo di vita. E di un ventiquattrenne trasportato al San Matteo di Pavia con un quadro clinico meno preoccupante. L’episodio, di cui i carabinieri della Compagnia di Vigevano stanno ancora delineando i contorni, è avvenuto poco dopo le 15 di ieri in via Lanino, dove risiede il ferito più grave, egiziano come il rivale. La discussione tra i due, secondo una prima ricostruzione, sarebbe divampata all’interno dell’appartamento: i litiganti sono passati rapidamente dalle parole ai fatti e, da quello che si apprende, entrambi hanno messo mano ai coltelli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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