Il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale si dimette | la decisione improvvisa spiazza il governo
Il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha annunciato le sue dimissioni improvvise, lasciando il suo incarico nelle ultime ore. La decisione ha colpito il governo guidato da Giorgia Meloni, creando una situazione di incertezza in uno dei settori più sensibili legati alla sicurezza dello Stato. La notizia si aggiunge a una serie di eventi che coinvolgono le istituzioni e i vertici di enti pubblici in questo settore strategico.
Dimissioni improvvise e un nuovo nodo da risolvere per il governo guidato da Giorgia Meloni. Nelle ultime ore ha lasciato il suo incarico Bruno Frattasi, direttore generale dell’ Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno degli organismi più delicati per la sicurezza dello Stato. La notizia è emersa senza alcun preavviso e avrebbe colto di sorpresa anche ambienti istituzionali. Frattasi, prefetto settantenne alla guida dell’ Acn dal marzo 2023, ha deciso di fare un passo indietro in una fase considerata particolarmente sensibile sul fronte della sicurezza informatica. Le dimissioni aprono ora un vuoto in uno dei punti strategici dell’apparato statale, costringendo l’esecutivo a intervenire rapidamente per evitare incertezze nella gestione dell’agenzia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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