Il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale si dimette | la decisione improvvisa spiazza il governo

Il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha annunciato le sue dimissioni improvvise, lasciando il suo incarico nelle ultime ore. La decisione ha colpito il governo guidato da Giorgia Meloni, creando una situazione di incertezza in uno dei settori più sensibili legati alla sicurezza dello Stato. La notizia si aggiunge a una serie di eventi che coinvolgono le istituzioni e i vertici di enti pubblici in questo settore strategico.

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