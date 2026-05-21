Il dialogo Italia-India Dolci gelsi e Colosseo Più amici che alleati
Una scena tra Italia e India si svolge tra dolci, gelsi e il Colosseo, con un’impronta più amichevole che ufficiale. Un gesto semplice come un pacchetto di caramelle regalato dall’leader indiano alla premier italiana ha generato reazioni sia sui social media sia nei mercati finanziari, dimostrando come un gesto apparentemente insignificante possa assumere significati diversi nel contesto delle relazioni tra i due paesi. La situazione si muove senza coinvolgimenti ufficiali, in un clima di scambi più informali che istituzionali.
Da “Melodi“ a “Melody“ il passo è breve. Basta un pacchetto di caramelle che l’amico Narendra Modi regala all’amica Giorgia Meloni e succede di tutto, nella realtà virtuale dei social e in quella non del tutto concreta dei mercati finanziari. Le caramelle si chiamano Melody, facile gioco di parole sull’asse dei grandi amici italo-indiani, Meloni+Modi=Melodi. Risultato: Modi condivide il contenuto sui social e ottiene 5 milioni di like, il numero più alto di sempre per la premier italiana. Non solo: i follower del premier indiano, il leader più seguito sui social tra quelli del G20 (100 milioni, più della somma degli altri), impazziscono e si buttano a investire in Borsa sull’azienda Parle che produce le caramelle Melody. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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