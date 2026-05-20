Questa mattina, la presidente del Consiglio italiana ha incontrato il premier indiano a Villa Pamphili. Al termine del vertice bilaterale, è stata firmata una Dichiarazione congiunta che formalizza un nuovo livello di collaborazione tra i due paesi, definito come Partenariato Strategico Speciale. La giornata ha visto i rappresentanti confermare il rafforzamento dei legami tra Italia e India, con un occhio di riguardo alle future iniziative condivise. La visita si è conclusa con un incontro tra le due delegazioni.

AGI - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto questa mattina a Villa Pamphilj il premier indiano Narendra Modi per il vertice bilaterale concluso con l'adozione con una Dichiarazione congiunta che eleverà le relazioni fra Italia e India a rango di Partenariato Strategico Speciale. I due leader hanno assistito inoltre alla firma di una serie di intese in svariati settori, dell'agricoltura al trasporto marittimo. Prima di entrare nel Casino del Bel respiro per i colloqui, Meloni e Modi hanno passato in rassegna i militari dello Squadrone e della Fanfara a cavallo dei Lancieri di Montebello dopo l'esecuzione dei rispettivi inni nazionali. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni incontra Modi a Villa Pamphili: "Giornata storica per Italia e India. Più vicine che mai"

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PM Modi, PM Meloni To Hold Key Trade And Defence Talks During Crucial Meeting In Rome | News18

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