Ostia smantellata la piazza di spaccio delle Case Rosse | affari da un milione di euro
Nelle prime ore del mattino di oggi, le forze di polizia hanno eseguito un’operazione che ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio attiva nelle cosiddette “Case Rosse” di Ostia. Sono state sequestrate varie quantità di droga e sono state arrestate alcune persone ritenute responsabili di traffico di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, sono stati trovati e sequestrati anche numerosi contanti, stimati in circa un milione di euro, frutto dell’attività illecita.
Ostia, 20 maggio 2026 – Nelle prime ore del mattino, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, supportati da un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia e da un dispositivo di oltre duecento militari del II Gruppo Roma, del contingente specializzato Anti Terrorismo e Pronto Impiego, di unità cinofile antidroga e del G.I.C.O. di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. L’Autorità Giudiziaria ha, in particolare, disposto nei confronti degli indagati, tutti cittadini italiani, 24 custodie cautelari in carcere e 2 arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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