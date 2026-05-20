Ostia smantellata la piazza di spaccio delle Case Rosse | affari da un milione di euro

Nelle prime ore del mattino di oggi, le forze di polizia hanno eseguito un’operazione che ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio attiva nelle cosiddette “Case Rosse” di Ostia. Sono state sequestrate varie quantità di droga e sono state arrestate alcune persone ritenute responsabili di traffico di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, sono stati trovati e sequestrati anche numerosi contanti, stimati in circa un milione di euro, frutto dell’attività illecita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui