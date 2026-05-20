La Guardia di finanza ha eseguito 26 misure cautelari a Ostia, in seguito a un'ordinanza del Tribunale di Roma richiesta dalla procura. L’operazione ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio di droga che operava con turni continuativi 24 ore su 24 e consegne a domicilio. L’indagine ha identificato un’organizzazione considerata una vera e propria “multinazionale dello spaccio”, coinvolta nella gestione e distribuzione di sostanze stupefacenti.

La Guardia di finanza ha eseguito 26 misure cautelari a seguito di un’ordinanza del Tribunale di Roma, su richiesta della direzione distrettuale antimafia della procura. a seguito di un inchiesta sul narcotraffico. In tutto, gli indagati sono 29 a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, produzione, traffico e detenzione illeciti di tali sostanze, violazione di sigilli e autoriciclaggio. Al momento sono state condotte in carcere 24 persone, mentre altre due si trovano ai domiciliari. Le indagini hanno consentito di annientare un sodalizio criminale con base a Lido di Ostia, che era dedito all’acquisto, alla detenzione e alla cessione sistematica di cocaina ed eroina in una delle più rilevanti e strutturate piazze di spaccio della zona, denominata Case Rosse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Turni h24 e droga a domicilio: smantellata a Ostia la “multinazionale dello spaccio”

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