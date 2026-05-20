Il Decreto Fiscale 2026 è legge approvato il testo alla Camera | le novità su tasse multe e imprese

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Decreto Fiscale 2026 è stato approvato alla Camera e ora è legge. Tra le novità previste ci sono modifiche relative al concordato biennale, all’iperammortamento e alla rottamazione quinquies per i tributi locali. La normativa riguarda anche aspetti legati alle imposte e alle multe, con interventi specifici su alcune disposizioni fiscali. Le disposizioni entreranno in vigore secondo le modalità previste nel testo approvato, senza ulteriori modifiche o integrazioni.

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Il Decreto Fiscale 2026 diventa legge introducendo novità su concordato biennale, iperammortamento e rottamazione quinquies per i tributi locali. Il provvedimento incassa il via libera definitivo della Camera (132 sì e 81 no) tra le dure contestazioni delle opposizioni, che lo definiscono un testo "omnibus" privo di riforme strutturali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Decreto Fiscale 2026 tutte le novita semplici da capire per partite IVA e imprese

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