Il cubo di Rubik Perplexus e Tetris protagonisti a Senigallia a ' Fosforo' la festa della scienza

A Senigallia si sta preparando la sedicesima edizione di “Fosforo: la festa della scienza”, in programma dal 21 al 24 maggio. Tra le attrazioni principali figurano il classico cubo di Rubik, il labirinto 3D Perplexus Portal inserito in una sfera trasparente e il gioco Tetris, presenti come novità del Natale scorso. La manifestazione si svolgerà negli spazi dedicati alla divulgazione scientifica, con diverse attività e dimostrazioni dedicate ai giochi logici e ai puzzle tridimensionali.

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SENIGALLIA – In occasione della sedicesima edizione di “Fosforo: la festa della scienza”, che si terrà a Senigallia dal 21 al 24 maggio, Rubik’s, l’originale cubo di Rubik, Perplexus Portal, il labirinto 3D racchiuso in una sfera trasparente, e Tetris - le due novità del Natale con cui giocare in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La prima edizione della Festa della Scienza a CalciIl 10 maggio 2026 a Calci, in Piazza Piero Angela dalle 10:30 alle 19, si terrà la prima edizione della “Festa della Scienza”, evento organizzato da... Tutto pronto a Calci per la prima Festa della scienzaDomenica 10 maggio, a partire dalle 10:30, Calci ospita la prima edizione della Festa della Scienza, un evento di divulgazione scientifica rivolto a... Magia e ingegno, a colori: come nasce la sfida (infinita) del cubo di RubikManualità, intuito, sfida mentale, persino matematica e infine stile, design, iconicità. Nel parallelepipedo più famoso e più manipolato al mondo ... ilgazzettino.it Cubo di Rubik, il film che racconterà come è nato (e quelli da rivedere aspettandolo)Il Cubo di Rubik sarà la star di un film. Più precisamente, verrà raccontata la storia del giocattolo rompicapo inventato dal professore di architettura ungherese Erno Rubik. Il progetto è stato ... gqitalia.it