la prima edizione della festa della scienza a calci

Il 10 maggio 2026 si svolgerà a Calci la prima edizione della Festa della Scienza, che si terrà in Piazza Piero Angela dalle 10:30 alle 19. L’evento è organizzato da Semi di Scienza e vede la collaborazione del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa. La manifestazione fa parte del festival ScienzAltro e si propone di offrire un’occasione per scoprire temi legati alla scienza attraverso varie attività.

Il 10 maggio 2026 a Calci, in Piazza Piero Angela dalle 10:30 alle 19, si terrà la prima edizione della “Festa della Scienza”, evento organizzato da Semi di Scienza in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa e inserito nel festival ScienzAltro. La giornata prevede laboratori e attività per tutte le età, con aree dedicate a storia naturale (Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa), informazione (LU::CE edizioni e Naturalmente Scienza), microbiologia (Semi di Scienza), didattica della scienza (Scuola Secondaria di I grado G. Pisano di Calci), energia (Semi di Scienza), geologia (Museo Geologico F. Sacco di Fossano e Asini di Reggio Emilia), matematica (Semi di Scienza), ambientalismo scientifico (Legambiente Pisa) e astronomia (Astrofili Pisani).🔗 Leggi su Lanazione.it

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