Tutto pronto a Calci per la prima Festa della scienza

A Calci si prepara la prima edizione della Festa della Scienza, che si terrà domenica 10 maggio a partire dalle 10:30. L’evento di divulgazione scientifica si rivolge a persone di tutte le età e si svolgerà nel centro della città. La giornata prevede diverse attività e iniziative pensate per coinvolgere il pubblico nel mondo della scienza.

Domenica 10 maggio, a partire dalle 10:30, Calci ospita la prima edizione della Festa della Scienza, un evento di divulgazione scientifica rivolto a grandi e piccoli. L’iniziativa è organizzata da Semi di Scienza APS, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa e con.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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