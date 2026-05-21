Il cronometrista palermitano investito e ucciso durante una gara di rally disposta l' autopsia | 7 indagati
Sette persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di un cronometrista di 54 anni avvenuta durante una gara di rally nell'Agrigentino. L'uomo è stato investito mentre partecipava come ufficiale di gara e, dopo alcuni giorni di ricovero, è deceduto presso un ospedale di Palermo. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La procura ha avviato un'indagine per fare luce sulla dinamica dell’incidente.
Sette persone sono state iscritte nel registro degli indagati dopo la morte del cronometrista palermitano Massimiliano Spatafora, 54 anni, investito durante una gara di rally nell'Agrigentino e morto dopo qualche giorno a Villa Sofia. L'ipotesi di reato, avanzata dalla Procura di Agrigento, è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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