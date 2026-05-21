Il cronometrista palermitano investito e ucciso durante una gara di rally disposta l' autopsia | 7 indagati

Sette persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di un cronometrista di 54 anni avvenuta durante una gara di rally nell'Agrigentino. L'uomo è stato investito mentre partecipava come ufficiale di gara e, dopo alcuni giorni di ricovero, è deceduto presso un ospedale di Palermo. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La procura ha avviato un'indagine per fare luce sulla dinamica dell’incidente.

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