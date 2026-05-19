Investito da un' auto durante una gara di rally morto un cronometrista palermitano

Un uomo di 54 anni, cronometrista di Palermo, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto durante una competizione di rally. L’incidente è avvenuto domenica 3 maggio all’interno dell’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, durante il Rally show. Il partecipante coinvolto ha travolto il cronometrista mentre si trovava sul percorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è sotto accertamento da parte delle autorità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui