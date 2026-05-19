Investito da un' auto durante una gara di rally morto un cronometrista palermitano
Un uomo di 54 anni, cronometrista di Palermo, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto durante una competizione di rally. L’incidente è avvenuto domenica 3 maggio all’interno dell’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, durante il Rally show. Il partecipante coinvolto ha travolto il cronometrista mentre si trovava sul percorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è sotto accertamento da parte delle autorità.
E' morto il cronometrista palermitano di 54 anni, Massimiliano Spatafora, che domenica 3 maggio era stato investito da un'auto in gara durante il Rally show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto. Subito dopo l'incidente l'uomo era stato trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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