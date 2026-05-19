Cronometrista investito al rally di Racalmuto | Massimiliano Spatafora muore a 54 anni

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 54 anni è deceduto dopo essere stato investito durante un rally nel territorio di Racalmuto. L’incidente è avvenuto il 3 maggio scorso all’autodromo Valle dei Templi, dove il cronometrista è stato colpito da un’auto mentre lavorava alla manifestazione. Dopo l’incidente, è stato trasportato in ospedale a Palermo, dove è rimasto in prognosi riservata per diversi giorni. La procura ha aperto un procedimento per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Massimiliano Spatafora è rimasto ricoverato in prognosi riservata per giorni a Palermo dopo il terribile incidente al rally del 3 maggio scorso quando una vettura lo ha colpito in pieno all'autodromo Valle dei Templi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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