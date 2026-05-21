Il Coro della Casa del Fanciullo sbaraglia tutti e vince il concorso Internazionale Sulle Note della Fortuna
Un successo travolgente, di quelli che lasciano il segno e riempiono il cuore di orgoglio. Il Coro Voci Bianche "Padre Gherardo" della scuola primaria paritaria "Casa del Fanciullo" di Piacenza ha letteralmente sbaragliato la concorrenza al prestigioso Concorso Internazionale "Sulle Note della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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