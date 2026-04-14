Addio a Dina Bergamini insegnante e storica direttrice della Casa del Fanciullo
È deceduta a 94 anni Dina Bergamini, nota insegnante e storica direttrice della Casa del Fanciullo. La sua carriera ha visto ruoli di rilievo nel settore educativo, e la sua figura è stata riconosciuta per il contributo al mondo scolastico e sociale locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità. I funerali si terranno nei prossimi giorni nella chiesa del quartiere.
Se ne è andata a 94 anni Dina Bergamini, maestra e professoressa, già direttrice della Casa del Fanciullo. Originaria di Grondone di Ferriere, proprio nel suo paese iniziò l’attività professionale d’insegnamento nel 1953. Qua è rimasta per ventuno anni, profondamente legata alla sua terra e alla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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