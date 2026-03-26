Alla Casa della Musica arriva il vincitore del Concorso Internazionale Premio Crescendo 2025
Il vincitore del Concorso Internazionale “Premio Crescendo” 2025 si recherà alla Casa della Musica. La cerimonia è prevista per il 26 marzo 2026 ad Arezzo, dove si svolgerà l’evento di premiazione. La manifestazione coinvolge artisti provenienti da diversi paesi e si svolge annualmente con l’obiettivo di valorizzare giovani talenti musicali.
Arezzo, 26 marzo 2026 – . Sabato 28 marzo alle 17,30 alla Camu, la casa della musica nel palazzo di Fraternita in piazza Grande, si esibisce il violinista Noah Spalvieri, in duo con il pianista Émile Chandellier Prosegue RiCreando Oltre il Suono, la stagione di concerti di musica da camera promossa dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo, con la sua caratteristica di intercettare alcuni dei migliori giovani talenti attivi nel panorama della musica classica nazionale. Sabato 28 marzo, ore 17.30, presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo (piazza Grande) arriva per la prima volta ad Arezzo Noah Spalvieri, vincitore del Concorso Internazionale “Premio Crescendo” 2025, che si esibirà in duo con il pianista Émile Chandellier. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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