Il coraggio di Giovanna dopo 32 anni d' inferno | Ho pensato di ammazzarmi ma ho scelto di rinascere

Dopo oltre tre decenni di violenze e soprusi, una donna ha deciso di raccontare la sua storia. Nel corso degli anni si è trovata più volte in pronto soccorso con costole rotte e ha subito aggressioni anche davanti ai figli. Recentemente, ha deciso di parlare pubblicamente, condividendo il suo percorso di sofferenza e di rinascita. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà vissute e la volontà di riprendersi la vita, nonostante le cicatrici fisiche e emotive lasciate dal passato.

È finita un paio di volte in pronto soccorso con le costole rotte. Picchiata anche davanti agli occhi dei figli. Per 32 anni, Giovanna ha subito violenze fisiche e psicologiche.Ripercorre la sua storia fin dai primi anni Ottanta. È allora che ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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