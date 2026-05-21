Il coraggio delle scelte tra memoria e arte nel ricordo di Renata Fonte

Da lecceprima.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecce e Santa Maria di Leuca si svolge un evento dedicato a Renata Fonte, figura nota per il suo impegno civico. L'iniziativa mira a coinvolgere le nuove generazioni attraverso un percorso che integra memoria, arte e territorio. L’obiettivo è offrire un’esperienza educativa che vada oltre la semplice commemorazione, favorendo una riflessione sui valori civici e sulla partecipazione attiva. La manifestazione si svolge in luoghi simbolici delle due località, coinvolgendo diverse generazioni e realtà locali.

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LECCESANTA MARIA DI LEUCA (Castrignano del Capo) - Offrire alle nuove generazioni non una semplice commemorazione, ma un’esperienza capace di trasformare memoria, arte e territorio in strumenti vivi di educazione civica e partecipazione consapevole. È l’intento di “Renata Fonte - Il coraggio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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