A Aosta, le staffette partigiane sono state protagoniste di un episodio storico legato alla Resistenza durante la Seconda guerra mondiale. Alcune giovani donne si muovevano tra i sentieri montani per trasmettere messaggi e informazioni, rischiando la vita per mantenere i collegamenti tra le formazioni partigiane. La bicicletta rappresentava uno strumento fondamentale per queste staffette, consentendo loro di coprire lunghe distanze in tempi rapidi e di evitare le pattuglie nemiche. Questi episodi sono stati ricordati in occasione di iniziative legate anche al Giro d’Italia.

? Domande chiave Come ha permesso la bicicletta di salvare le formazioni partigiane?. Chi erano le giovani donne che rischiavano la vita tra i sentieri?. Perché il Giro d'Italia si intreccia con la memoria della Resistenza?. Cosa hanno scoperto gli studenti dell'ITPR sulla storia valdostana?.? In Breve Lunedì 18 maggio ore 9-12 presso l'Aula Magna dell'Università della Valle d'Aosta.. Interventi di Paolo Gheda, Rosalba Dondeynaz, Nedo Vinzio e Raimondo Donzel.. Studenti ITPR Corrado Gex premiati dall'Associazione Toponomastica Femminile per ricerca sulle staffette.. Legame simbolico tra bicicletta sportiva e mezzo tattico usato dalle staffette partigiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta: il coraggio delle staffette tra memoria e Giro d’Italia

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