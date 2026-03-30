Il 31 marzo 1984 a Nardò, una consigliera comunale viene uccisa in un attentato. Per la sedicesima stagione del Teatro Comunale di Nardò, Angela De Gaetano presenta uno spettacolo che ripercorre la vicenda, firmando anche il testo e la regia. Lo spettacolo si intitola “Un altro giorno ancora – Sui passi di Renata Fonte”.

NARDO’ - Il 31 marzo 1984 a Nardò veniva assassinata Renata Fonte. Per la 16ª Stagione del Teatro Comunale di Nardò è Angela De Gaetano in scena a ricordarne la storia con lo spettacolo, di cui firma anche testo e regia, “Un altro giorno ancora – Sui passi di Renata Fonte”. Appuntamento proprio per martedì 31 marzo alle ore 21. Sembra di vederla: una donna forte, torna a casa dopo il Consiglio comunale a cui aveva partecipato con la febbre, per non tradire l’impegno con la sua coscienza, con la sua terra. È quasi mezzanotte. Mancano pochi passi al portone. Nel silenzio di una sera di primavera tre colpi di pistola feriscono l’aria. Feriscono a morte una giovane donna, colta, appassionata, sempre alla ricerca della verità e della giustizia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Angela De Gaetano in “Un altro giorno ancora - Sui passi di Renata Fonte”

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