Il Consiglio comunale approva una mozione su Castore SPL

Il Consiglio comunale ha discusso oggi una mozione riguardante Castore SPL. Durante la seduta, si è deciso di ritirare il primo punto all’ordine del giorno, che riguardava la proroga del contratto con la società, a causa della mancanza del parere di regolarità contabile. La decisione è stata presa prima di procedere con eventuali approvazioni o votazioni sul tema, lasciando in sospeso la questione relativa al rinnovo contrattuale.

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