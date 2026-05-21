Il Consiglio comunale approva una mozione su Castore SPL

Da reggiotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale ha discusso oggi una mozione riguardante Castore SPL. Durante la seduta, si è deciso di ritirare il primo punto all’ordine del giorno, che riguardava la proroga del contratto con la società, a causa della mancanza del parere di regolarità contabile. La decisione è stata presa prima di procedere con eventuali approvazioni o votazioni sul tema, lasciando in sospeso la questione relativa al rinnovo contrattuale.

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Il primo punto all’ordine del giorno, relativo alla proroga del contratto con Castore SPL Srl nelle more del rinnovo contrattuale, è stato ritirato per mancanza del parere di regolarità contabile. È stata invece approvata una mozione consiliare che impegna i vertici dell’Amministrazione e tutti i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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