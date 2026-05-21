Il Consiglio comunale approva una mozione su Castore SPL
Il Consiglio comunale ha discusso oggi una mozione riguardante Castore SPL. Durante la seduta, si è deciso di ritirare il primo punto all’ordine del giorno, che riguardava la proroga del contratto con la società, a causa della mancanza del parere di regolarità contabile. La decisione è stata presa prima di procedere con eventuali approvazioni o votazioni sul tema, lasciando in sospeso la questione relativa al rinnovo contrattuale.
Il primo punto all’ordine del giorno, relativo alla proroga del contratto con Castore SPL Srl nelle more del rinnovo contrattuale, è stato ritirato per mancanza del parere di regolarità contabile. È stata invece approvata una mozione consiliare che impegna i vertici dell’Amministrazione e tutti i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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