san giovanni il consiglio comunale approva una mozione per la tutela del punto nascita della gruccia

Il Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno ha approvato una mozione che impegna il sindaco e la giunta a sostenere la tutela del Punto nascita dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia. La decisione è stata presa ieri durante una seduta, con l’obiettivo di promuovere azioni condivise per mantenere aperto il servizio. La mozione rappresenta un passo formale in questa direzione.

Arezzo, 06 marzo 2026 – Il Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno ha approvato ieri una mozione che impegna il sindaco e la giunta a portare avanti un’azione forte e condivisa per tutelare l’apertura del Punto nascita dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia. A rivendicarlo, attraverso una nota ufficiale, è il gruppo consiliare Centrosinistra per San Giovanni, che ha sottolineato come l’obiettivo dell’atto approvato sia quello di rafforzare un impegno collettivo a difesa di un servizio ritenuto fondamentale per l’intero territorio valdarnese. Secondo quanto evidenziato dal gruppo di maggioranza, il percorso per mantenere attivo il reparto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Punto Nascita della Gruccia, San Giovanni Civica annuncia una mozione in Consiglio comunale

Punto Nascita della Gruccia. San Giovanni Civica. "Vedremo oggi in consiglio comunale chi vuole davvero salvarlo"

