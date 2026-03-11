Laterina Pergine Valdarno il Consiglio comunale approva il Piano di Protezione civile e una mozione a sostegno del punto nascita

Il Consiglio comunale di Laterina Pergine Valdarno si è riunito lunedì sera al Teatro comunale di Laterina. Durante la seduta sono stati approvati il Piano di Protezione civile e una mozione a sostegno del punto nascita. La riunione ha coinvolto i consiglieri comunali in discussioni su tematiche di interesse locale, con decisioni che riguardano direttamente la comunità.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Seduta particolarmente significativa per il Consiglio comunale di Laterina Pergine Valdarno, riunito lunedì sera al Teatro comunale di Laterina. L'assemblea civica si è confrontata su due temi di grande rilievo per il territorio: l'approvazione del Piano comunale di Protezione civile e una mozione a sostegno del punto nascita dell'ospedale Ospedale Santa Maria alla Gruccia. Sul fronte sanitario, il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità una mozione con cui l'amministrazione esprime il proprio sostegno al mantenimento del punto nascita del presidio ospedaliero valdarnese. Con questo atto, il Comune si unisce alle numerose amministrazioni locali, associazioni e istituzioni del territorio che nelle ultime settimane hanno preso posizione a difesa del servizio.