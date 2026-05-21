Il Comune chiude un debito con il Forlì Calcio e paga 440 mila euro per i lavori allo stadio
Il Comune di Forlì ha versato circa 440 mila euro alla società di calcio locale, coprendo il saldo residuo per lavori di manutenzione allo stadio. La somma rappresenta il contributo finale richiesto per interventi straordinari già completati, e il pagamento è stato effettuato in un’unica soluzione. Questa operazione chiude ufficialmente una partita economica tra le parti, confermando l’impegno dell’amministrazione nel sostenere il club calcistico cittadino.
Il Comune di Forlì viene incontro alle spese della società Forlì Calcio. E accoglie la richiesta di versare "tutto d'un fiato" il contributo rimanente previsto per una serie di interventi straordinari già realizzati, complessivamente circa 440.000 euro. Si tratta di una delle voci della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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