Terreni occupati a Fontanelle il Comune perde la causa e paga 217 mila euro
Il Comune di Agrigento dovrà versare 217.600 euro dopo aver perso una causa riguardante terreni occupati illegalmente nel quartiere Fontanelle. La sentenza è stata pronunciata in seguito a un procedimento legale avviato per l’occupazione non autorizzata di alcune aree della zona. La vicenda riguarda la proprietà e l’uso di terreni situati nel quartiere, con il risultato che il Comune dovrà risarcire la controparte.
Il Comune di Agrigento ha dovuto pagare 217.600 euro dopo aver perso la causa sui terreni occupati illegittimamente nel quartiere Fontanelle. L'amministrazione ha eseguito la sentenza del tribunale amministrativo regionale che condannava l'ente a restituire le aree ai proprietari o ad acquisirle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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