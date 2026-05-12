Il Comune di Terni ha deciso di versare 30 mila euro per chiudere alcune vertenze relative a incidenti stradali causati da buche lungo le strade cittadine. Le domande principali riguardano le cause precise dei due sinistri coinvolti e i criteri utilizzati per determinare i risarcimenti a favore dei cittadini coinvolti. La cifra rappresenta un accordo per evitare ulteriori procedure legali.

? Domande chiave Quali sono le cause esatte dei due sinistri stradali?. Come sono stati calcolati i risarcimenti per i cittadini coinvolti?. Perché l'80% degli incidenti a Terni riguarda il manto stradale?. Quanto incideranno questi pagamenti sul bilancio per la manutenzione urbana?.? In Breve Accordi bonari firmati dal dirigente Cataldo Bernocco per i due sinistri stradali.. Primo risarcimento di 19.000 euro per il danno avvenuto il 14 marzo 2025.. Secondo versamento di 10.900 euro per l'incidente del 15 ottobre 2024.. Nel 2025 registrate 128 denunce con l'80% legate a buche e tombini.. Il Comune di Terni ha stanziato quasi 30 mila euro per chiudere due contenziosi stradali legati a incidenti avvenuti tra marzo e ottobre del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, buche e incidenti: il Comune paga 30 mila euro per chiudere i casi

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