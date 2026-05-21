Il tribunale ha indetto un'asta pubblica per il patrimonio del gruppo Alfagomma, azienda con sede a Vimercate nota per la produzione di tubi industriali. La società, attiva da molti anni nel settore, si trova ora in una fase di vendita forzata. La procedura riguarda l'intero patrimonio aziendale, coinvolgendo anche beni e impianti. La decisione viene adottata nel contesto di una procedura fallimentare avviata dalla magistratura. La vicenda ha attirato l'attenzione di diverse parti interessate a livello nazionale.

Il futuro di Alfagomma, storico gruppo brianzolo leader nella produzione di tubi industriali con sede a Vimercate, supera i confini aziendali e diventa una questione nazionale. Tra la procedura di liquidazione volontaria, l’interesse di grandi gruppi stranieri e le preoccupazioni per occupazione e stabilimenti italiani, il caso è approdato in Parlamento e mobilita le istituzioni. A intervenire è stato Marco Marsilio, governatore dell’Abruzzo, che ha lanciato un appello "per la tutela del patrimonio rappresentato dall’azienda, presente anche sul nostro territorio con propri siti produttivi". "Alfagomma non è soltanto una questione industriale – sottolinea il presidente – ma una storia che parla di lavoro, competenze, radicamento e responsabilità verso una comunità che ne ha accompagnato la crescita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il colosso Alfagomma all’asta: "Un patrimonio da salvaguardare"

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