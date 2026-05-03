Il colosso in liquidazione volontaria Il caso finisce in Parlamento | Alfagomma resti in mani italiane

Il caso Alfagomma, azienda leader nel settore della produzione di tubi in gomma, è diventato oggetto di discussione in Parlamento. La società è attualmente in liquidazione volontaria e sta attraversando una fase di riorganizzazione societaria. La questione è stata portata all’attenzione delle istituzioni, con richieste specifiche affinché l’azienda rimanga sotto il controllo italiano.

Il caso Alfagomma sbarca in Parlamento e accende i riflettori su una delle più importanti realtà industriali italiane, settore produzione di tubi in gomma, al centro di una complessa fase di riassetto societario. Il gruppo con circa 4.800 dipendenti nel mondo e un fatturato che sfiora i 600 milioni di euro è in liquidazione volontaria per via di una divergenza di vedute tra i due fratelli proprietari, Guido ed Enrico Gennasio, che controllano ciascuno il 50% del colosso con sede a Vimercate, nato a Monza, nel 1956. Sul tavolo si gioca una partita internazionale che vede una selezione ristretta di potenziali acquirenti in vista della fase decisiva con offerte vincolanti attese entro l’8 maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il colosso in liquidazione volontaria. Il caso finisce in Parlamento: "Alfagomma resti in mani italiane" Notizie correlate Leggi anche: No alla delocalizzazione di AlfaGomma: il caso finisce anche in Parlamento “Arrivati quasi alle mani”. Il caso in Parlamento, tra i due dello stesso partito finisce malissimoUn clima sempre più incandescente, quello che si respira all’interno del partito, dove una vicenda apparentemente procedurale si è trasformata in un... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Il colosso in liquidazione volontaria. Il caso finisce in Parlamento: Alfagomma resti in mani italiane; No alla delocalizzazione dell'azienda dalla Brianza: il caso finisce in Parlamento. Il colosso in liquidazione volontaria. Il caso finisce in Parlamento: Alfagomma resti in mani italianeL’azienda che produce tubi è in fase di riassetto per i dissidi sulla gestione tra i due fratelli proprietari. Alla Camera l’interrogazione del deputato leghista Centemero. Sullo sfondo potenziali acq ... ilgiorno.it