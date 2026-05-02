Un'azienda con bilanci positivi si trova in liquidazione, sollevando domande sul motivo di questa decisione. I dissidi tra i fratelli proprietari hanno contribuito a mettere in discussione la stabilità dell'impresa, che impiega circa quattrocento persone. Un’interrogazione parlamentare è stata avviata per approfondire i motivi del rischio di perdita di oltre trecento posti di lavoro.

? Cosa scoprirai Perché un'azienda con bilanci in attivo è finita in liquidazione?. Come possono i dissidi tra i fratelli mettere a rischio 4.800 posti?. Chi sono i colossi stranieri pronti a rilevare i brevetti AlfaGomma?. Cosa farà il Parlamento per impedire la delocalizzazione dei siti produttivi?.? In Breve Fatturato superiore a 650 milioni di euro nonostante la liquidazione volontaria.. 4.800 dipendenti coinvolti tra 28 siti produttivi e 90 filiali commerciali.. 72 brevetti attivi registrati nel 2019 per la tecnologia dei componenti.. Fondazione avvenuta nel 1956 per mano del proprietario Felice Gennasio.. L’onorevole Giulio Centemero depositerà nei prossimi giorni un’interrogazione parlamentare per bloccare la delocalizzazione di AlfaGomma e proteggere i posti di lavoro a Vimercate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AlfaGomma, il rischio del colosso: l’interrogazione per salvare i posti

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