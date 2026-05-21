Il club degli ipocriti si allarga | Starmer rifà affari con Mosca

Il primo ministro del Regno Unito ha deciso di riprendere le importazioni di petrolio dalla Russia, nonostante le sanzioni internazionali. Questa mossa si inserisce in un clima di crisi energetica e politica, portando il paese a riconsiderare le proprie scelte commerciali. Nel frattempo, alcuni leader europei hanno adottato posizioni diverse, facendo segnare un cambiamento rispetto alle precedenti dichiarazioni pubbliche. La notizia ha sollevato discussioni su come si stanno evolvendo le strategie di approvvigionamento e le relazioni tra i paesi coinvolti.

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Questo giornale è da sempre impegnato contro gli ipocriti. In redazione siamo infatti allergici a tutti quegli uomini politici, ma non solo, che sostengono alcuni principi, ma poi adottano misure che li contraddicono. A tal proposito abbiamo di recente denunciato il comportamento del nuovo campione della sinistra, quel Pedro Sánchez che Elly Schlein e compagni hanno eletto a nuovo punto di riferimento del progressismo mondiale. Il premier spagnolo in pubblico si è fatto bello dicendo che non avrebbe aumentato la spesa militare, ma poi in silenzio ha fatto il contrario. Stesso atteggiamento messo in atto con la Russia di Putin, che a parole è stata condannata per l’invasione dell’Ucraina, ma nei fatti è finanziata con l’acquisto di gas russo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il club degli ipocriti si allarga: Starmer rifà affari con Mosca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’Indonesia per l’energia si affida a Putin: nuovi affari in arrivo per MoscaCapi di Stato, primi ministri, presidenti, ministri e delegazioni: dallo scoppio della guerra in Ucraina in poi, i corridoi del Cremlino non erano... Leggi anche: Nonne da record: si allarga il club delle centenarie. Festeggiamenti doppi per Pierina e Rosina