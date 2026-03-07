Due donne hanno raggiunto i 100 anni, celebrando i loro compleanni con festeggiamenti ufficiali. Rosina Masaccio ha spento le candeline circondata da familiari, mentre i festeggiamenti sono stati ancora più speciali perché sono arrivati anche i discendenti dagli Stati Uniti, da Seattle. La notizia si aggiunge al crescente numero di donne centenarie nel club delle nonne da record.

Oltre un secolo di vita e di storie. Per festeggiare i 100 anni di Rosina Masaccio sono arrivati anche dagli Stati Uniti, città di Seattle. Per Pierina Serafini (Nella foto in alto), che ha spento 102 candeline, la lista degli ex studenti che l’hanno avuta come bidella sarebbe persino troppo lunga. Pierina è la bidella storica della città di Riccione. Per decenni è stata il punto di riferimento di studenti, genitori e insegnanti tra la la scuola primaria di Marina centro in viale Catullo e in quella che un tempo si trovava in viale Molise. Nonna Pierina è nata a Misano Monte il 4 marzo 1924. Eì figlia di contadini. Da ragazzina alternava la frequenza della scuola al lavoro nei campi per aiutare il padre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nonne da record: si allarga il club delle centenarie. Festeggiamenti doppi per Pierina e Rosina

