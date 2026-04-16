L’Indonesia sta rafforzando i rapporti con la Russia nel settore energetico, annunciando nuovi accordi commerciali. Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, le visite di leader e delegazioni internazionali presso il Cremlino sono aumentate notevolmente, con incontri frequenti tra rappresentanti di diversi paesi e funzionari russi. Le attività diplomatiche e commerciali si sono intensificate, portando a potenziali partnership nel settore energetico tra Mosca e altri stati.

Capi di Stato, primi ministri, presidenti, ministri e delegazioni: dallo scoppio della guerra in Ucraina in poi, i corridoi del Cremlino non erano mai stati affollati come nell’ultimo mese. Il blocco dello Stretto di Hormuz, con tanto di shock energetico globale e impennata dei prezzi di carburante e gas, ha infatti spinto numerosi governi asiatici a tendere la mano a Vladimir Putin. Lo hanno fatto le Filippine, alleate degli Stati Uniti ma soffocate da una grave crisi di approvvigionamento energetico, con Manila che ha acquistato quasi 3 milioni di barili di greggio dalla Russia e che sta cercando di capire come ottenerne di più senza far agitare Washington.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Indonesia per l’energia si affida a Putin: nuovi affari in arrivo per Mosca

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