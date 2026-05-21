Il cielo è nero la terra blu | romanzo d’esordio di Rossella Sorbara

Da lecceprima.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ne Il cielo è nero la terra blu, Rossella Sorbara costruisce un romanzo di formazione ruvido e, al contempo, poetico, affidando la narrazione alla voce adolescente di Nicoletta detta Nico. La ragazza ha tredici anni e mezzo, un berretto sempre calcato in testa, i lividi sulle braccia come “trofei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Intervista a Rossella Sorbara autrice del romanzo il cielo è nero la terra è blu, Neo ed., 2026.

Video Intervista a Rossella Sorbara autrice del romanzo il cielo è nero la terra è blu, Neo ed., 2026.

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