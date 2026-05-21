Il cielo è nero la terra blu | romanzo d’esordio di Rossella Sorbara

Ne Il cielo è nero la terra blu, Rossella Sorbara costruisce un romanzo di formazione ruvido e, al contempo, poetico, affidando la narrazione alla voce adolescente di Nicoletta detta Nico. La ragazza ha tredici anni e mezzo, un berretto sempre calcato in testa, i lividi sulle braccia come “trofei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Intervista a Rossella Sorbara autrice del romanzo il cielo è nero la terra è blu, Neo ed., 2026.

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La rinascita nel Dopoguerra, l’America dei sogni: “Molto e molto poco”, il romanzo d’esordio di Patrizia VillaUna città che rinasce dalle macerie della seconda guerra mondiale, un giovane diviso tra una vita che lo soffoca e il sogno dell’America.