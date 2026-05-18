Storie bumbare | alla Ubik il romanzo d' esordio di Francesca Silvestre
Domani, martedì 19 maggio 2026, alle ore 18.00, alla Libreria Ubik Trieste di piazza della Borsa, Galleria Tergesteo, si terrà, alla presenza dell'autrice in dialogo con il giornalista Francesco De Filippo, la presentazione del libro "Storie bumbare" di Francesca Silvestre pubblicato da Italo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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