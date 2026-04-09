Il romanzo d’esordio di Patrizia Villa racconta la rinascita di una città dopo la seconda guerra mondiale, descrivendo le sue macerie e la ricostruzione. Al centro della narrazione c’è un giovane che si trova tra una vita difficile e il desiderio di andare negli Stati Uniti. La storia si svolge in un periodo di grandi cambiamenti, mentre le persone cercano di ricostruire il proprio futuro.

Una città che rinasce dalle macerie della seconda guerra mondiale, un giovane diviso tra una vita che lo soffoca e il sogno dell’America. E’ in sintesi la traccia di Molto e molto poco, il primo romanzo di Patrizia Villa, edito da Giuseppe de Nicola Editore. La storia è ambientata a Livorno nel secondo dopoguerra. Un romanzo corale in cui tutti sono protagonisti. L’autrice, che ha lavorato per lungo tempo come sindacalista, si immedesima nei personaggi, seguendone i sentimenti e gli avvenimenti con una precisione che li rende vivi e indimenticabili, anche quando la narrazione ne dedica poche pagine. Con una scrittura capace di far scorrere... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La rinascita nel Dopoguerra, l’America dei sogni: “Molto e molto poco”, il romanzo d’esordio di Patrizia Villa

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