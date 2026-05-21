il catanzaro ringhia alla serie a

Il Catanzaro si presenta come protagonista inatteso nel panorama calcistico italiano, con una serie di risultati che hanno sorpreso gli addetti ai lavori. La squadra, guidata dall’allenatore Alberto Aquilani, sta portando avanti una serie di partite che la stanno avvicinando alla zona alta della classifica. La presenza del club in questa posizione ha attirato l’attenzione di tifosi e media, che seguono con interesse ogni suo movimento sul campo. La squadra sembra determinata a continuare questa corsa, lasciando da parte ogni timore.

Il Catanzaro non sogna: assalta. È questa la sensazione che attraversa l’Italia calcistica mentre la squadra di Alberto Aquilani continua a scalare un destino che sembrava scritto da altri. Non è un lampo, non è un caso, non è una favola: è un progetto feroce, costruito con metodo, visione e una fame che non conosce tregua. Il presidente Floriano Noto ha edificato una società che non ha nulla dell’improvvisazione romantica delle piccole: è un organismo solido, un’impresa sportiva che investe, programma, cresce. Il direttore sportivo Ciro Polito ha modellato una rosa che sembra un’arma: affilata, equilibrata, costruita per colpire. E dietro c’è una struttura che funziona come un bunker, dove ogni dettaglio è controllo, ogni scelta è strategia, ogni passo è parte di un disegno più grande. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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