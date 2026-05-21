Come ha fatto il Catanzaro a passare in tre anni dalla Serie C al sogno Serie A senza spese folli
Il Catanzaro ha raggiunto la Serie B dopo essere salito dalla Serie C tre anni fa, grazie a un percorso che si distingue per una strategia basata sulla pianificazione e un budget contenuto. La squadra ha ottenuto risultati sorprendenti senza ricorrere a investimenti eccessivi, puntando su un'organizzazione efficiente e una gestione oculata delle risorse. La crescita del club ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, mantenendo sempre un profilo sobrio e sostenibile.
Il Catanzaro sogna il grande salto in Serie A. Promosso in Serie B dalla C solo tre anni fa, ha incantato l'Italia con un modello vincente fatto di programmazione e zero spese folli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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