Come ha fatto il Catanzaro a passare in tre anni dalla Serie C al sogno Serie A senza spese folli

Il Catanzaro ha raggiunto la Serie B dopo essere salito dalla Serie C tre anni fa, grazie a un percorso che si distingue per una strategia basata sulla pianificazione e un budget contenuto. La squadra ha ottenuto risultati sorprendenti senza ricorrere a investimenti eccessivi, puntando su un'organizzazione efficiente e una gestione oculata delle risorse. La crescita del club ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, mantenendo sempre un profilo sobrio e sostenibile.

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